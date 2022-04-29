هولندا ترسل قوات الشرطة العسكرية إلى أوكرانيا.. تفاصيل

أفادت وكالة الصحافة الهولندية، نقلا عن مصادر حكومية بأن هولندا سترسل إلى أوكرانيا العشرات من عناصر الشرطة العسكرية لغرض جمع الأدلة في إطار التحقيقات في جرائم حرب محتملة.

وحسب المصادر، فإن عناصر الشرطة العسكرية الهولندية سيعملون في أماكن ارتكاب الجرائم المحتملة، وسيقدمون المعلومات إلى المحكمة الجنائية الدولية التي قد فتحت تحقيقا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في أوكرانيا.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ستصادق على هذا القرار يوم الجمعة.

وأكدت وكالة الصحافة الهولندية أن مجموعة عناصر الشرطة العسكرية ستتوجه إلى أوكرانيا قريبا وستبقى هناك لمدة عدة أسابيع.