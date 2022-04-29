رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر بمركز ومدينة الحسنة





أصدر المحاسب سعد خليل بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة، شمال سيناء ، تعليمات مشددة برفع درجة الإستعداد القصوي بكافة القطاعات المعنية والخدمية بمركز ومدينة الحسنة ، وذلك إستعدادآ لاستقبال عيد الفطر المبارك .. حيث تم تشكيل غرفة عمليات دائمه علي مدار الساعة بديوان عام المجلس والمدينة، وربطها بالقري وجميع القطاعات للتعامل الفوري مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك.

حملات النظافة

أصدر تعليمات لجميع رؤساء القري بإستمرار تنفيذ حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازيه والوقائية بشكل جيد خلال فترة ايام عيد الفطر المبارك .

، كما تم تكليف قسم النظافة والتجميل بالمجلس بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بصفه يومية ومنتظمه خلال أيام عيد الفطر المبارك حرصآ علي الصحة العامة للمواطنين.

وناشدت رئاسة مركز ومدينة الحسنة جميع المواطنينبتوخي الحذر والإستمرار في تطبيق الإجراءات الإحترازيه خاصه خلال فترة العيد حرصآ وحفاظآ علي سلامة الجميع.