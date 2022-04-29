خطوة مهمة.. الاتحاد الأوروبي يرحب باعتماد الموازنة في اليمن

رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي، والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء المعتمدة لدى اليمن، باعتماد مجلس النواب اليمني، الموازنة اليمنية للعام الجاري، واصفة ذلك بـ"الخطوة المهمة".

وكان البرلمان اليمني، قد منح نهاية الأسبوع الماضي، ثقته بالإجماع، لمشروع موازنة الدولة للسنة المالية 2022، المقدم من قبل الحكومة اليمنية.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي، في بيان لها، نقلته شبكة "إرم نيوز" إن "اعتماد الموازنة اليمنية، من قبل مجلس النواب، خطوة هامة تنسجم مع التطورات الإيجابية الأخيرة، في المجال الاقتصادي".

وأضاف البيان: "ونرحب بالخطوات الأخيرة، التي اتخذها البنك المركزي، ونشجع جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، لإعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتقديم الخدمات للشعب اليمني".

وأكدت البعثة الأوروبية المعتمدة لدى اليمن، على أن "الإصلاحات والسياسات السليمة الموثوقة الشاملة، إلى جانب تحسين الشفافية، أمور أساسية لاستعادة ثقة اليمنيين والمجتمع الدولي".

وشددت، في بيانها، على أهمية "ضمان دفع مرتبات الموظفين المدنيين بانتظام، واستمرارية تقديم الخدمات الأساسية، وتعزيز مؤسسات الدولة".

وأكد البيان أن بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن "سنواصل الانخراط مع جميع الأطراف، لتعزيز وحدة المؤسسات الاقتصادية، والتعاون فيما بينها في جميع أنحاء البلد".

وقدرت الحكومة اليمنية، جملة الموارد العامة، لمشروع الموازنة للدولة للسنة المالية 2022، بمبلغ 3 تريليونات و243 مليار ريال، فيما تقدر جملة الاستخدامات العامة بمبلغ 3 تريليونات و645 مليار ريال، بينما قدر العجز في مشروع الموازنة بمبلغ 401 مليار ريال.