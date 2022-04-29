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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: قصف روسيا لكييف هدفه إذلال الأمم المتحدة

زيلينسكي
زيلينسكي

رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن القصف الروسي الذي استهدف كييف خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للعاصمة الأوكرانية كان هدفه "إذلال الأمم المتحدة".

وقال زيلينسكي في مقطع مصوّر عبر تلجرام إن "هذا الأمر يقول الكثير عن الموقف الفعلي لروسيا حيال المؤسسات الدولية، عن جهود القادة الروس لإذلال الأمم المتحدة وكل ما تمثله المنظمة".

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من جهته أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن جوتيريش وأفراد فريقه "صدموا" بمدى قرب القصف الروسي الذي استهدف وسط كييف من مكان وجودهم خلال زيارتهم العاصمة الأوكرانية، مؤكداً أنهم جميعاً "بخير".

وصرح سافيانو أبرو المتحدث باسم مكتب الامم المتحدة الإنساني لفرانس برس: "إنها منطقة حرب، ولكن وقوع (القصف) قربنا هو أمر صادم"، من دون أن يحدد مدى قربهم من المبنى السكني الذي استهدفه القصف.

يذكر أن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح في قصف صاروخي استهدف كييف مساء الخميس في وقت كان غوتيريش يزورها، في أول ضربات من نوعها منذ منتصف أبريل الجاري، بحسب رئيس بلدية العاصمة.

والتهمت النيران طابقًا في أحد مباني العاصمة ونوافذ محطمة، فيما انتشرت في المكان أعداد كبيرة من عناصر الأمن والإسعاف، وفق فرانس برس.

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