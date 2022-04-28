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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: رفع العقوبات عن روسيا يتطلب وقف إطلاق النار في أوكرانيا

وزير خارجية أمريكا
وزير خارجية أمريكا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن رفع العقوبات المفروضة على روسيا سيتطلب على الأقل وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال بلينكن خلال جلسة استماع في الكونجرس، "أي تحرك بشأن قضية العقوبات سيتطلب على الأقل وقف إطلاق النار في أوكرانيا أو شيئا من هذا القبيل”. 

وسُئل وزير الخارجية الأمريكي عما إذا كانت روسيا بحاجة إلى سحب قواتها بالكامل من أوكرانيا لتحقيق هذا الهدف، لكن بلينكن رفض الإجابة على هذا السؤال مباشرة.

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