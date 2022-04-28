بلينكن: رفع العقوبات عن روسيا يتطلب وقف إطلاق النار في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن رفع العقوبات المفروضة على روسيا سيتطلب على الأقل وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال بلينكن خلال جلسة استماع في الكونجرس، "أي تحرك بشأن قضية العقوبات سيتطلب على الأقل وقف إطلاق النار في أوكرانيا أو شيئا من هذا القبيل”.

وسُئل وزير الخارجية الأمريكي عما إذا كانت روسيا بحاجة إلى سحب قواتها بالكامل من أوكرانيا لتحقيق هذا الهدف، لكن بلينكن رفض الإجابة على هذا السؤال مباشرة.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق على الأفراد والمنظمات ومختلف قطاعات الاقتصاد الروسي.