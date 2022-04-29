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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: الولايات المتحدة تحلل الضربات على كييف

حريق في مبنى بعد
حريق في مبنى بعد القصف بكييف

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي الخميس أن الولايات المتحدة تحلل الضربات التي تعرضت لها كييف والتي ألقت السلطات الأوكرانية باللوم فيها على صواريخ روسية.

وقال كيربي لشبكة سي.إن.إن: "ما زلنا نحاول تحليل الأمر وفهم ما حدث هنا، وما الذي تعرض للقصف وبأي نوع من الذخيرة".

يشار إلى أن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح في قصف صاروخي استهدف كييف مساء الخميس في وقت كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يزورها في أول ضربات من نوعها منذ منتصف أبريل الجاري، بحسب رئيس بلدية العاصمة.

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والتهمت النيران طابقًا في أحد مباني العاصمة ونوافذ محطمة، فيما انتشرت في المكان أعداد كبيرة من عناصر الأمن والإسعاف.

وقال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو، إن القوات الروسية "قصفت كييف مساء. ضربتان على حي شيفشينكوفسكي، على الطوابق السفلى من مبنى سكني".

من جانبه لفت وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، عبر تويتر إلى أن العاصمة استُهدفت بصواريخ بعيدة المدى، مضيفًا: "تظهر روسيا مجددًا موقفها حيال أوكرانيا وأوروبا والعالم".

بدوره علق وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على القصف عبر تويتر معتبرًا أنه "هجوم على أمن الأمين العام (للأمم المتحدة) والأمن العالمي".

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