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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أوكرانيا: سنرد بقوة على الضربة الصاروخية الروسية على كييف

رئيس أوكرانيا
رئيس أوكرانيا

علق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، علي الضربة الصاروخية الروسية علي    كييف  العاصمة الأوكرانية ، قائلا إن “الضربات الروسية تعني أن أوكرانيا لا يمكنها أن تتخلي عن حذرها”.

وحسب صحيفة “ الجارديان” البريطانية، قال زيلينسكي، “زعمت موسكو أنها أوقفت إطلاق النار حسبما زُعم في ماريوبول. لكن قصف المدافعين عن ماريوبول مستمر. هذه جريمة حرب ارتكبها الجيش الروسي حرفياً أمام العالم أجمع. ولم يتوقف قصف روسيا لماريوبول حتى عندما كان الأمين العام للأمم المتحدة يجري مفاوضات في موسكو”.

وأضاف: “اليوم، فور انتهاء محادثاتنا في كييف، قصفت روسيا كييف بخمسة صواريخ، وهذا يوضح الكثير عن الموقف الحقيقي لروسيا تجاه المؤسسات العالمية. حول جهود القيادة الروسية لإذلال الأمم المتحدة وكل ما تمثله المنظمة. لذلك، هذا الفعل يتطلب ردا قويا”.

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بينها  كييف الضربات الصاروخية الروسية على أوكرانيا

وتابع قائلا: “الضربات الصاروخية الروسية على أوكرانيا، في كييف، فاستيف، أوديسا، ومدن أخرى، تثبت مرة أخرى أننا لا نستطيع أن نتخلي عن حذرنا. ولا يمكننا أن نعتقد أن الحرب قد انتهت. لا يزال يتعين علينا القتال. لا يزال يتعين علينا طرد المحتلين”.

كما شكر الرئيس الأوكراني الولايات المتحدة، على عروض المساعدة التي قدموها، والموافقة على إجراء لتمديد برنامج الإعارة والتأجير في حقبة الحرب العالمية الثانية لارسال المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية.

وقال: “هذا الدعم من الولايات المتحدة ضروري. معًا، يمكننا بالتأكيد وقف العدوان الروسي والدفاع عن الحرية في أوروبا بشكل موثوق”.

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