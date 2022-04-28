زيلينسكي يدعو إلى مفاوضات عاجلة مع روسيا بشأن ماريوبول.. ويستغيث بالأمم المتحدة

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن أوكرانيا مستعدة لإجراء مفاوضات فورية بشأن إجلاء الناس من المدنيين من مصنع أزوفستال في ماريوبول.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "أوكرانيا مستعدة لبدء المفاوضات فورًا بشأن إجلاء الأشخاص من ماريوبول وتعتمد على دعم الأمم المتحدة ".

وفي وقت سابق من اليوم، حمّل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن الإخفاق في منع اندلاع النزاع المسلح في أوكرانيا.

وقال جوتيريش، أثناء مؤتمر صحفي عقده في كييف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "دعني أكون واضحا، فشل مجلس الأمن في فعل كل ما بوسعه لمنع هذه الحرب وإنهائها، ويشكل ذلك مصدر خيبة الأمن والإحباط والغضب".

وأجرى الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، محادثات في كييف مع زيلينسكي ووزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، وذلك بعد أن زار مدن بورودينكا وبوتشا وإيربين في مقاطعة كييف التي تضررت بشدة جراء الأعمال القتالية.