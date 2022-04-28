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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فوتشي يتراجع عن تعليقه وينكر خروج الولايات المتحدة من مرحلة جائحة كورونا

فوتشي
فوتشي

تراجع كبير الأطباء الأمريكان الدكتور أنتوني فوتشي عن تعليقه بأن الولايات المتحدة لم تعد في 'المرحلة الوبائية' لـ COVID-19 - أحدث الرسائل المختلطة من كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن فيروس كورونا.

وكان مسؤولو إدارة بايدن و فوتشي يتدافعون يوم الأربعاء للتأكيد على أن البلاد لا تزال في خضم جائحة وأن تدابير الطوارئ لا تزال مطلوبة بعد أن قال كبير الأطباء لـ PBS العكس تمامًا.

وسألت جودي وودروف من برنامج “PBS NewsHour” الدكتور فوتشي، قائلة “نحن هنا، إنها نهاية أبريل، إنه ربيع عام 2022، ما مدى قربنا من نهاية الوباء؟” 

وأجاب فوتشي، قائلا: نحن بالتأكيد ، الآن ، في هذا البلد خارج مرحلة الوباء، وبالتحديد ، ليس لدينا 900 ألف إصابة جديدة يوميًا وعشرات وعشرات وعشرات الآلاف من حالات الاستشفاء وآلاف الوفيات، نحن في مستوى منخفض الآن.

وأضاف: 'لذا ، إذا كنت تقول، هل خرجنا من مرحلة الوباء في هذا البلد ، فنحن كذلك'.

وبعد يوم واحد ، بعد أن تصدرت تعليقاته عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم ، كان فوتشي يغني لحنًا مختلفًا، إذ قال فوسي لوكالة أسوشيتد برس الأربعاء “نحن في لحظة مختلفة من الوباء”. 

واوضح بقوله إن “الولايات المتحدة 'تباطأت وانتقلت إلى مرحلة أكثر تحكمًا' بعد موجة الشتاء”.

وتابع فوتشي في تحوله 180 درجة: 'لا يعني ذلك بأي حال من الأحوال أن الوباء قد انتهى'.

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