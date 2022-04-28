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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد أول صفعة من بوتين .. الاتحاد الأوروبي يخضع للروبل الروسي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يخضع للروبل

أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، اليوم الخميس، بأن بعض أكبر شركات الطاقة في أوروبا تستعد لسداد مدفوعات الغاز الطبيعي لروسيا بالروبل.

وقالت مصادر للصحيفة إن موزعي الغاز في ألمانيا والنمسا والمجر وسلوفاكيا يهدفون إلى فتح حسابات بالروبل في بنك جازبروم في سويسرا. 

وقالوا إن المفاوضات بين المشترين الأوروبيين ومورد الغاز الروسي جازبروم تكثفت مع اقتراب المواعيد النهائية للدفع.

الدفع بالروبل

وبموجب الآلية الجديدة، ستستمر الشركات الأوروبية في الدفع لشركة جازبروم مقابل وارداتها باليورو حتى لا تخرق نظام العقوبات. 

بعد ذلك، يقوم البنك الروسي، الذي لا يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي، بتحويل الودائع المقومة باليورو إلى روبل في حساب ثانٍ يفتح باسمه، للدفع لاحقًا إلى مزود الغاز الروسي.

وقال المدير المالي لشركة “يونيبر” الألمانية: “نعتبر أن تعديل عملية الدفع يتوافق مع قانون العقوبات وبالتالي فإن المدفوعات ممكنة”.

كما أعلنت شركة “أو إم في” النمساوية أنها قامت بتحليل طلب شركة جازبروم بشأن طرق الدفع في ضوء عقوبات الاتحاد الأوروبي وأنها تعمل على إيجاد حل. 

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وبحسب وكالة “بلومبرج”، نفت الشركة النمساوية، أمس الأربعاء، أنها تخطط لفتح حساب في سويسرا لدفع تكاليف إمدادات الغاز الروسي. 

ووصف المستشار النمساوي كارل نهامر في وقت سابق التقارير المتعلقة بتحول بلاده إلى الدفع مقابل الغاز بالروبل بالأخبار الكاذبة.

وقالت مصادر “فاينانشيال تايمز” إن إيني الإيطالية، تقيِّم خياراتها، وأن وأمام الشركة مهلة حتى نهاية مايو، وهو موعد استحقاق الدفعة التالية للإمدادات الروسية.

وفي الشهر الماضي، طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول “غير الصديقة” بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل. 

كما حذر من أن عدم الامتثال لتبديل العملة سيعني أن الدول المتضررة تخاطر بفقدان إمدادات الغاز الروسي.

وقالت جازبروم، أمس الأربعاء، إنها أوقفت تدفق الغاز إلى بلغاريا وبولندا بعد أن فشل البلدان في دفع تكاليف إمدادات أبريل بالعملة الروسية.

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