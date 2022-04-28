بعد محادثات مع زيلينسكي.. جوتيريش: مجلس الأمن الدولي فشل في إنهاء الحرب

حمّل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن الإخفاق في منع اندلاع النزاع المسلح في أوكرانيا.

وقال جوتيريش، أثناء مؤتمر صحفي عقده في كييف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "دعني أكون واضحا: فشل مجلس الأمن في فعل كل ما بوسعه لمنع هذه الحرب وإنهائها، ويشكل ذلك مصدر خيبة الأمن والإحباط والغضب".

وأجرى الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، محادثات في كييف مع زيلينسكي ووزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، وذلك بعد أن زار مدن بورودينكا وبوتشا وإيربين في مقاطعة كييف التي تضررت بشدة جراء الأعمال القتالية.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، روسيا للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.

ووصل جوتيريش، اليوم الخميس، إلى بلدة بوروديانكا بضاحية العاصمة الأوكرانية كييف، لمشاهدة الوضع بها عقب الغزو الروسي للبلاد.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال جوتيرتش خلال زيارته الميدانية إلى كييف "إن حرب في القرن الـ21 هي عبثية".