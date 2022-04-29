أول امرأة سوداء تقوم برحلة فضاء طويلة المدى.. فيديو

عرضت قضائية يورونيوز تقريرًا عن إرسال شركة سبيس إكس، أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.. فما القصة ؟



أرسلت شركة سبيس إكس أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية لناسا يوم الأربعاء 27 أبريل، بعد أقل من يومين من إكمال رحلة مستأجرة من قبل أثرياء.



وهذا أول طاقم من ناسا يتألف من رجال ونساء بالتساوي، بما في ذلك أول امرأة سوداء تقوم برحلة فضاء طويلة المدى، جيسيكا واتكينز.



و كان من المقرر أن يصل رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية مساء الأربعاء، بعد 16 ساعة من إقلاعهم قبل الفجر من مركز كينيدي للفضاء، و سوف يقضون خمسة أشهر في معمل الدوران.

وأطلقت SpaceX الآن خمسة أطقم تابعة لناسا ورحلتين خاصتين في أقل من عامين.



لدى الشركة المملوكة لإيلون ماسك جدول مزدحم، حيث انتهت لتوها من اصطحاب ثلاثة رجال أعمال من وإلى محطة الفضاء كأول ضيوف خاصين لناسا.



