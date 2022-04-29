محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة المباني حول محيط عدد من المواقع الأثرية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وأمل العرجاوي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالإسكندرية؛ وذلك بمكتبه بمقر ديوان محافظة الإسكندرية.

تناول اللقاء دعم المحافظة لملف الآثار والسياحة حيث وجه المحافظ برفع كفاءة المباني حول محيط عدد من المواقع الاثرية وعمل لوحات إرشادية.

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كما كلف الشريف إدارة تجميل المدينة برفع كفاءة وتنسيق الحدائق بعدد من المواقع السياحية والأثرية ودعم ملف سياحة اليخوت.

وفي نهاية اللقاء تم توجيه الشكر للمحافظ وإهداؤه درع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة وتهنئته بقرب عيد الفطر المبارك.