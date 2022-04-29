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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للمرة الثانية.. محمد صلاح يعادل رقم رونالدو ويطارد هنري بجائزة لاعب العام

محمد صلاح وكريستيانو
محمد صلاح وكريستيانو رونالدو

حصد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي جائزة لاعب العام المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليز لعام 2022.

وتعتبر جائزة رابطة الكتاب الإنجليز هي الجائزة الثانية التي يحصل عليها محمد صلاح، حيث سبق له حصدها فى عام 2018.

صلاح عادل رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي فاز بها مرتين قبل.

واقترب محمد صلاح من رقم الفرنسي تيري هنري الذى حصل على جائزة رابطة الكتاب الإنجليز 3 مرات.

ومن المقرر أن يتسلم محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب الرياضيين، في حفل سيقام يوم 5 مايو المقبل.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم:

يتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا، وبفارق 5 أهداف عن الثنائي سون هيونج مين لاعب توتنهام وكريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد اللذان يتواجدان في المركز الثاني.

ويحتل محمد صلاح المركز الرابع في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف.

ولعب محمد صلاح مباراة واحدة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كانت أمام تشيلسي “النهائي”، وسجل ركلة ترجيح، ساهمت في تتويج فريقه باللقب الأول له هذا الموسم 2021 - 2022.

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