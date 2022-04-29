استعدادا للخروجات .. تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وسط استعدادات في البيوت المصرية بتحضير جميع مظاهر الاحتفال، فتجد راحة المنازل تفوح بكحك العيد، والزينة، والملابس الجديدة التي ينتظر الأطفال ارتدائها والخروج للتنزه، لكن هل ستسمح حالة الطقس بهذا؟

يتساءل الكثيرون عن حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك، هل سيكون مناسب للخروج برفقة الأهل والأصدقاء، أم سيستمر الموجه الحارة، ويتسبب الطقس في إلغاء وتأجيل الكثير من الخروج خلال أيام العيد.

حالة الطقس يوم وقفة عيد الفطر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس يوم وقفة عيد الفطر المبارك، يوم الأحد المقبل، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد

القاهرة والوجه البحري: العظمي 30 درجة والصغرى 17

السواحل الشمالية: 24 / 16

جنوب سيناء: 34 / 17

شمال الصعيد: 34 / 17

جنوب الصعيد: 39 / 24

حالة الطقس في أول أيام العيد

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق الإثنين 2 مايو 2022، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على السواحل الغربية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد ان يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حيث ستكون تلك الرياح مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة أول أيام عيد الفطر

القاهرة الكبرى: 34 / 19

السواحل الشمالية: 32 / 24

شمال الصعيد:38 / 20

جنوب الصعيد: 41 / 26

حالة الطقس ثاني أيام عيد الفطر

يشهد طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الثلاثاء، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء

القاهرة الكبرى: 34 / 19

السواحل الشمالية: 29/ 18

جنوب سيناء: 35/ 24

شمال الصعيد: 35/ 20

جنوب الصعيد: 42/ 26