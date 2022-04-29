محلل سياسي أردني: القمة الثلاثية التي شهدتها القاهرة رسالة لـ إسرائيل

أكد الدكتور حسن المومني المحلل السياسي الأردني أستاذ العلاقات الدولية الأردنية والدبلوماسية بالجامعة الأردنية، أن القمة الثلاثية التي شهدتها القاهرة لقادة الدول الثلاث مصر، الأردن، الإمارات تعد من القمم المهمة حيث تأتي في سياق دعم وتعزيز العمل العربي المشترك والتنسيق أيضاً خاصة في سياق التطورات الجارية في القدس.

وقال المومني في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن هذه القمة التي جمعت بين قادة الدول الثلاث تعكس ارتباطهم الوثيق بالقضية الفلسطينية، خصوصا عند الحديث عن الأردن فـ تاريخيا لعبت ولازالت دورا رئيسيا في دعم القضية الفلسطينية وحماية المقدسات وتتمتع بعلاقات قوية مع الدول الأخرى بما لها من تأثير وضغط على القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي.

ولفت المحلل السياسي الأردني، إلى أن الاجتماع الثلاثي والتلاحم الذي عكسته قادة هذه الدول يعد رسالة لـ إسرائيل، وتؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية لهذه الدول.