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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حسن العدل: التقيت برموز الفن الكبار كرشدي أباظة وتوفيق الدقن.. فيديو

الفنان حسن العدل
الفنان حسن العدل

قال الفنان حسن العدل، إن بداياتي كانت في عام 1979، مؤكدا أنه في تلك الفترة كنت أقوم بالإخراج في مسرح الجامعة، وكان لدي افكار متميزة .

 

وأضاف حسن العدل، خلال لقاء له لبرنامج “نص  الحدوتة”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه كنت محظظ انه التقيت برموز الفن من الفنان  رشدى اباظة ومحمد توفيق الذي تعلمت منه اكثي فهو كان فنان عبقري.

 

وتابع الفنان حسن العدل، أن الفنان الكبير توفيق الدقن يعشق الفن والحديث معه كان يكون عن الفن فقط، مؤكدا أن هؤلاء الفنانين الكبار  كانوا دائما يحتضنون المواهب، ويعلمونه من خبراتهم الكبيرة.

 

وأشار حسن العدل إلى أنه اديت مسرحية "الضحك للضحك" مع الفنان توفيق الدقن  وتم السماح لي بالارتجال في المسرحية

 

حسن العدل جامعه رشدي أباظة الجامعة توفيق الدقن

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