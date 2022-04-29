علي جمعة: القرآن لا يخالف الأسقف المعرفية التي يتوصل إليها الإنسان.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، إن إعجاز القرآن أنه لا يخالف كل الأسقف المعرفية التي يتوصل إليها الإنسان.

وأضاف علي جمعة، خلال تقديمه برنامج "القرآن العظيم"، المذاع على قناة "صدى البلد": "نسبية الزمان في القرآن تهون على الإنسان بلاء الدنيا، لأنه بلاء مؤقت وأنه بلاء سريع الزوال ويمكن الصبر عليه لأن المدة قليلة للغاية".

وأشار الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن السير في السماء ليس فيه خط مستقيم، معقبا: "كل الخطوط التي في السماء متعرجة".

وأوضح: "اكتشف العلماء بعض الخطوط ولم يكتشفوا سائرها"، موضحا: "السير في السماء سمي بالعروج وهذا من إعجاز القرآن باستعمال تلك الكلمة في هذا المقام".

وتابع الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف،: "الروح التي تخرج من الإنسان على سبيل الوفاة تصعد إلى بارئها إلى في البرزخ في يوم مقداره 50 ألف سنة".