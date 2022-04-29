اِبعد عني .. ثورة ميساء مغربي بعد اكتشاف مقلب رامز جلال |فيديو

حلت الفنانة المغربية ميساء مغربي ، ضيفة اليوم في برنامج "رامز موفي ستار"، تقديم رامز جلال، والمُذاع على قناة "إم بي سي مصر" .

ودخلت ميساء مغربى فى حالة بكاء ورعب شديدين خلال تنفيذ المقلب وازداد المقلب سوءا حيث هبت عاصفة ترابية شديدة.

وصدر بعد اكتشاف المقلب رد فعل عصبى من الفنانة المغربية تجاه رامز جلال، وطالبته بالابتعاد عنها.

التصوير



شملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء، منهم ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة إلى الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.