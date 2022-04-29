برلمانية : مبادرة الكشف المبكر عن التوحد خطوة مهمة للتعامل مع المرض

قالت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن إعلان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، عن بدء وزارة الصحة في دراسة تدشين مبادرة للكشف المبكر عن مرض التوحد في الأطفال من عمر عامين، خطوة مهمة جدا للحد من الإعاقة التابعة لقطاع الرعاية الأساسية.

وتابعت “النحاس” خلال تصريحاتها لـ" صدى البلد" أن هذا القرار بمثابة خطوة رائعة كبيرة تعطي القدرة لأطباء مؤهلين للتعامل مع التوحد في الأطفال بمختلف درجاته.

وتابعت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ان الكثير من غير المتخصصين بالصحة، استغلوا استنفار من هذا المرض ماديا وعاطفيا وسحبوا مبالغ كبيرة لعلاجهم.

وأكدت النائبة سارة النحاس ان هذه الخطوة تأتي في اطار دعم الدولة لفئة ذوي الهمم والتي لم تتوان بأي شكل من الأشكال في تقديم كافة أوجه الدعم لهم سواء ماديا أو اقتصاديا أو تشريعيا أو صحيا، بهدف دمجهم في المجتمع.

