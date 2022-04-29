مكتوب عليا الحلقة 28 .. القبض على سلمى ورقية

كشفت الحلقة 28 من مسلسل مكتوب عليا، تمكن جلجل من خطف كمال الذي ارتكب جريمة القتل والسرقة، وعاد بدوي "عمرو عبدالجليل" مجددا بعد أن تركهم، ليحاول معهم كشف براءتهم من جريمة القتل، وتحاول "مزاجات" هناء الشوربجي طردهم بعد مساعدتهم، ولكن يقنعها جلجل بالاستمرار في مساعدتهم حتى تظهر برائتهم، وينتظر الجميل بجانب كمال حتى يجدوا الدقيقة الوحيدة التي يتكلم فيها ويروي تفاصيل الجريمة التي ارتكبها، وروي لهم جزء من التفاصيل مع دمجها بذكرياته في الطفولة، ثم تنتهي الدقيقة ويتوقف كمال عن الكلام.

يطلب جلجل الحديث مع بدوي على انفراد ويعاتبه على ما كان يفعله معه طوال الفترة الماضية، وعلى توريطه له في جريمة قتل وسرقة آثار، ثم يتركه مع كمال لينتظر الدقيقة التي سيتحدث بها على مدار اليوم، في حين تقول الطفلة جليلة بإقناع والدتها "حنان سليمان" أن زوجها يحبها وسيعود إليها وتطالبها بأن تسامحه.

يصحو جلجل من نومه فيجد صديقه سيد بجانب كمال منتظر حديثه لكشف تفاصيل الجريمة، ثم ينظر فيجد مكتوبا على يده (بار كود) فيجد بدوي يضع المسدس في دماغ والد جلجل "إسماعيل فرغلي"، وعلى جانب آخر تطلب روقه رنجه ثم تكتشف أن البوليس يطلبها للتورط في أمر ما، وهو نفس الأمر الذي يحدث مع سلمى، ويكتشفا الاثنين أنهما متورطين في قضايا فساد بسبب شركة جلجل التي كتب لكلا منهما نصفها.

يحاول جلجل أن يدخل سوبر ماركت لمعرفة الكود بار الموجود على يده، وتدور أحداث كوميدية داخل السوبر ماركت، ثم يخدع الكاشير ويدعي أنه ساحر ويطلب أن يضع الجهاز على يده، فيكتشف مفاجأة.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.