مكتوب عليا الحلقة 27.. سلمى تفقد حملها من جلجل وفشل الخطة "كوكو واوا"

كشفت الحلقة 27 من مسلسل مكتوب عليا، حالة من الحزن التي سيطرت على سلمى بعد فقدان حملها من جلجل بعد مرورها بحالة من الانهيار العصبي عقب حديث بينها وبين رقية حول خداعهم لها وزواجها منه دون إخبارها.

في الوقت نفسه كان جلجل يحاول حل أزمته بعد اكتشاف مكان كمال مساعد بدوي الذي قام بجريمة قتل وورطه بها هو ووالده وصديقه وخطيب شقيقته.

وضع جلجل خطة لتهريب كمال من المستشفى، ولكنها فشلت بسبب عدم تمكن أصدقائه من تنفيذها بالكامل، لكنه في النهاية وجد شخص يسمى “نجاح” عرض عليها مساعدته لإتمام المهمة.

انتهى المخرج خالد الحلفاوي من تصوير آخر مشاهد مسلسل "مكتوب عليا"، بوجود جميع أبطال العمل وسط أجواء احتفالية مبهجة.

وفور إعلان الحلفاوي عن فركش مسلسل مكتوب عليا، قام النجم أكرم حسني بتوجيه الشكر لفريق عمل المسلسل بالكامل، كما خص بالذكر المخرج خالد الحلفاوي، وقال أكرم : "اشتغلنا على المسلسل منذ شهر يوليو الماضي، ويجب أن أوجه شكر خاص للحلفاوي على مجهوده الكبير".

حضر الاحتفال بنهاية التصوير كلا من النجم عمرو عبدالجليل، والنجمات آيتن عامر، وهنادي مهنا، والفنان القدير إسماعيل فرغلي، والكوميديان محمد طعيمة والمطربة هلا رشدي، ومحمود السيسي، والطفلة هنا زهران، بالإضافة إلى فريق عمل المسلسل وعلى رأسهم المخرج خالد الحلفاوي، ومؤلف العمل إيهاب بليبل.