عماد متعب: مشاكلي خلصت مع حسام البدري

أكد الكابتن عماد متعب، لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أنه رفض المشاركة مع حسام البدري في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وروى تفاصيل الواقعة قائلا: "في البداية كانت الاتفاقيات أني هكون مدير المنتخب والمدير الفني إيهاب جلال وكان اتحاد الكرة سيعلن أن إيهاب جلال مدير فني وأنا مدير المنتخب".

وأضاف عماد متعب، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن محمد فضل كلمه وأخبره باعتذار ايهاب جلال عن تدريب المنتخب وسيتولى المسئولية حسام البدري، متابعا: "قلت أنا لو اشتغلت هيكون في مجال للانتقاد والمشاكل للصحفيين إن في مشاكل قديمة بيني وانا وحسان البدري ولكن المشاكل انتهت خلاص وأنا بطلت كرة".

واستكمل: "الموضوع بالنسبة لي مش شخصي وفكرة أني اشتغل مع حساب البدري في المنتخب كان هيبقى باب أن الناس تنتقد وحبيت أسيب له المساحة كاملة أنه يشتغل بدون أي توتر وده كان أسباب رفضي وكنت بسانده في المنتخب بدوري كمحلل".