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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ تمارين فتح الحوض.. لورديانا تستعرض رشاقتها على البحر

لورديانا
لورديانا

 

 


نشرت الراقصة البرازيلية لورديانا ، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ظهرت "لورديانا" أثناء تأدية أحد التمارين التي تحتاج إلى مرونة الجسم، وهو تمرين "فتح الحوض"، وذلك أثناء تواجدها علي شاطئ البحر، نالت إعجاب متابعيها.

IMG_٢٠٢٢٠٤٢٩_٢١٢٠٠٨
IMG_٢٠٢٢٠٤٢٩_٢١٢٠٠٨
IMG_٢٠٢٢٠٤٢٩_٢١١٩٥٧
IMG_٢٠٢٢٠٤٢٩_٢١١٩٥٧


أعلنت الراقصة البرازيلية لورديانا توقفها عن الرقص ونشر أي فيديوهات راقصة خلال شهر رمضان المبارك، احترامًا منها للشهر الكريم. 


وكتبت لورديانا، رسالة بالإنجليزية عبر انستجرام، قالت فيها: «احتراما لشهر رمضان لن أعمل ولن أشارك أي فيديوهات رقص مثلما أفعل طوال العام».


من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا البرازيلية أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة في مصر منذ سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب.


وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص في البرازيل.


ولفتت الراقصة لورديانا البرازيلية إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، مؤكدة أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.


وتابعت  لورديانا: كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".

 

تمارين فتح الحوض الراقصة البرازيلية لورديانا تستعرض رشاقتها ولياقتها علي شاطئ البحر أحدث ظهور

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