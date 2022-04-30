بشرط موافقة المالية.. القانون يتيح للمركز القومي للمجال الجوي فتح حساب بالبنوك

أتاح مشروع قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي والذي تمت الموافقة عليه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، فتح حساب للمركز باحد البنوك التجارية بعد موافقة وزارة المالية.

ونص مشروع القانون وفق ما انتهى اليه المجلس على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "المركز القومي لإدارة المجال الجوي"،تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارُ إليها في هذا القانون بالمركز.

ونص مشروع القانون على أن يكون للمركز موازنة مالية مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للمركز مع السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، كما يكون للمركز حساب خاص يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، وله أن يفتح حسابا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه جميع موارده، ويجوز لوزير المالية بالاتفاق مع وزير الطيران المدني منح أموال المركز المودعة بحساب الخزانة الموحد عائداً لا يزيد على العائد الممنوح من البنوك التجارية، ويُرحل فائض أموال المركز من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.

ويكون لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة المركز وعرض وزير المالية، إعفاء المركز كلياً أو جزئيًا من أية ضرائب أو رسوم أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية موارد الدولة أو الضريبة على القيمة المضافة، أو تكليف الخزانة العامة للدولة بسدادها.

وتكون أموال المركز أموال عامة، ويكون للمركز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.