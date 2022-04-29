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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الثانية خلال أيام.. إحباط محاولة اختراق موقع مصراوي

موقع مصراوي
موقع "مصراوي"

تعرض موقع "مصراوي" التابع لمجموعة أونا نيوز لمحاولة اختراق مساء اليوم، في أعقاب قيام مجهولين باختراق موقع نبض، وبث أخبار كاذبة في وقت سابق اليوم.

وقالت المجموعة الصحفية والإعلامية "اونا نيوز" التي تضم مواقع "مصراوي ويلاكورة والكونسلتو وشيفت" إن موقع مصراوي تعرض مساء اليوم لمحاولة اختراق من عناصر مجهولة، وتمكنت الفرق التقنية بالمجموعة من التصدي للمحاولة، وإفشالها.

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محاولة اختراق ثانية خلال أيام قليلة

وأضافت المجموعة في بيان لها مساء اليوم، إن هذه المحاولة الثانية خلال أيام قليلة، حيث حاول مجهولون اختراق الموقع، قبل عدة أيام، ولكن تم إحباط المحاولة، من خلال شركة الاستضافة التقنية، والمتخصصين في النواحي التقنية بالمجموعة.

وكان مجهولون اخترقوا مساء اليوم موقع نبض، وبثوا أخباراً كاذبة، وتم غلق التطبيق في مصر، بينما تتعامل الأجهزة المعنية مع الاختراق، واتخاذ اللازم حيال موقع نبض.

اختراق اونا نيوز نبض موقع مصراوي أخبار كاذبة

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