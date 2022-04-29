شادي محمد عن خلافه مع خالد الغندور: مينفعش يتغلط فيا وأنت بتضحك

استضافت الإعلامية داليا فؤاد، في برنامج "ضرب نار" على قناة القاهرة والناس، اليوم الجمعة، الكابتن التاريخي للنادي الأهلي شادي محمد، الذي يفجر العديد من المفاجآت حول علاقته بجمهور الأهلي وإدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.

وتحدث شادي محمد عن خلافه مع خالد الغندور، قائلا:" زعلان من خالد الغندور لانه لم تحصل إهانة ليا قدامه وميردش غيبتي يبقي عيب خاصة واحنا أصدقاء، مضيفا:" مينفعش يبقي بيتغلط فيا وانت قاعد تضحك".

برنامج " ضرب نار" تقدمه الإعلامية داليا فؤاد، ويعرض طوال شهر رمضان المبارك 2022، حيث تقوم بعدة لقاءات مع النجوم والفنانين، وتدور أحداث البرنامج حول أسئلة الضيف عن حياتهم الخاصة ومن مشوارهم الفني وأجرأ الأسرار، والبرنامج يذاع على قناة القاهرة والناس الساعة 09:50 مساءً.

