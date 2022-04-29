التصريح بدفن جثث ضحايا حادث قطار طوخ بالقليوبية

صرحت جهات التحقيق بطوخ بمحافظة القليوبية بدفن جثتى شخصين لقى مصرعهما إثر حادث قطار بمزلقان بلتان دائرة مركز شرطة طوخ وذلك عقب انتهاء تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفيين.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ يفيد مصرع شخصين إثر حادث قطار بطوخ.



وتبين أنه أثناء عبور كلا من محمد مصطفى، وشقيقه يوسف مزلقان بلتان دهسهما أحد القطارات مما أدى إلى وفاتهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى صرحت بالدفن.