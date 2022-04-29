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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنبي يفرض التعادل الإيجابي على البنك الأهلي بالدوري

إنبي
إنبي

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي ايجابيا مع البنك الاهلي بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد بترو سبورت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

البنك الأهلي يتقدم 2-0 على إنبي في الشوط الأول بالدوري

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة إنبي

تفاصيل مباراة البنك الاهلي وإنبي

سجل اساهاكي لاعب البنك الاهلي الهدف الاول في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة. 

واحتسب الحكم محمود عاشور ركلة جزاء في الدقيقة 41 من عمر المباراة وسجلها عاصم صلاح في الدقيقة 44.

وقلص الفارق مصطفى شلبي لانبي في الدقيقة 57من زمن المباراة من علامة الجزاء.

وفى الدقيقة 90 أدرك مصطفى شلبي أيضا هدف التعادل للفريق البترولي لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي 2-2.

التعادل رفع رصيد إنبي إلى النقطة 20في المركز الثامن. 

بينما ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى النقطة 23 في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري المصري.

انبي نادي إنبي ترتيب الدورى الدوري المصري البنك الاهلي ترتيب الدوري المصرى

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