عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تطالب سلطات إثيوبيا بإعادة الخدمات الأساسية في إقليم تيجراي

أمريكا تطالب سلطات
أمريكا تطالب سلطات إثيوبيا بإعادة الخدمات الأساسية في تيجراي

طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأطراف المتنازعة في إثيوبيا بتعزيز وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض، واعادة الخدمات الأساسية في إقليم تيجراي.

وأضاف في بيان "نحث الآن أطراف الصراع في إثيوبيا على اغتنام الفرصة لتعزيز وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض بما في ذلك الترتيبات الأمنية اللازمة وندعو لإعادة الخدمات الأساسية في تيجراي بشكل عاجل".

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة ترحب بالإجراءات المتخذة لوضع أسس لإنهاء الصراع في إثيوبيا.

على جانب آخر، حذرت إثيوبيا من أن "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تحشد عددا هائلا ‏من المقاتلين في مناطق متاخمة لمنطقتي أمهرة وعفار، لشن حرب مدمرة أخرى".‏

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية، دينا مفتي للصحفيين، إن "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي كتبت رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في 21 أبريل 2022، مهددة بشن جولة أخرى من الهجوم إذا لم يتم تلبية مطالبها"، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وفي وقت سابق، قالت الحكومة الإثيوبية‭ ‬إن قوات إقليم تيجراي المتمردة لا تزال في إقليم عفار المجاور، على الرغم من إعلان المتحدث باسم القوات انسحابها قبل أيام.

وأوضح مفوض شرطة إقليم عفار أحمد هاريف، أن قوات تيجراي ما زالت موجودة في 4 أحياء متاخمة لتيجراي هي كونيبا وأبالا وبرهالي وماجالي، ولم تتحرك منذ يوم الاثنين.

ولم يصل سوى قليل من المساعدات إلى منطقة تيجراي المنكوبة بالمجاعة، حيث يحتاج أكثر من 90% من السكان لمساعدات غذائية منذ انسحاب الجيش الإثيوبي نهاية شهر يونيو.

اثيوبيا تيجراي بلينكن وزير الخارجية الامريكي الخارجية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

من بينها مصر.. الإثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدول فلكيا

خبراء: سرطان الكبد ينتقل بالعلاقة الحميمية.. وتقليل الكحول يُنَجِّي من الإصابة به

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

زكاة الفطر 2022 .. مقدارها وخطأ يجعلها مرفوضة احذره

أغلقت المقر والاستديوهات كليًا .. تركيا تطرد قناة مكملين الإخوانية

موضوعات متعلقة

قوات تيجراي تقطع الطريق على آبي أحمد.. أبطلت حجته حول المساعدات

إثيوبيا تعتقل 34 شخصا بدعوى التخطيط لعملية إرهابية

ترشيحاتنا

القومي للبحوث: يجب التدرج قبل العودة للنمط الغذائي الطبيعي خلال أيام العيد

أحمد سامي : كنا الأفضل أمام فاركو والمربع الذهبي طموح سموحة

أمريكا تطالب سلطات إثيوبيا بإعادة الخدمات الأساسية في إقليم تيجراي

شاومي تعلن عن هاتف بوكو المتطور Poco M4 5G.. سعر ومواصفات

شيفروليه سيلفرادو الكهربائية تخطف الأنظار من جديد.. فيديو

أدعية ليلة القدر .. 36 دعوة جامعة في قيام التاسع والعشرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس له فضل عليّ ..عمرو مصطفى: الهضبة لم يقدمني للجمهور

فنان بدرجة مهندس.. كيف تحول حمدي الوزير إلى علامة بارزة في تاريخ التحرش السينمائي؟

فيفى عبده ومرقس عادل ضيفا موقع صدى البلد لتكريمهما.. صور

ارتباك مستقبل هالاند وبوجبا وإبراهيموفيتش.. تأثير شائعة وفاة رايولا على لاعبي العالم؟

فيديو

كل ما تريد معرفته عن فيلم العنكبوت.. وقائمة أفلام العيد.. فيديو جراف

شائعة وفاة رايولا.. كيف تؤثر على مستقبل بوجبا وإبراهيموفيتش.. فيديو جراف

سبب تسميتها بـ اليتيمة.. أسرار آخر جمعة في رمضان.. فيديو جراف

فك أسر الغارمين.. هدايا الرئيس السيسي للمصريين في العيد.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

اﻟﻤﺰﻳﺪ