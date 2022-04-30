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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول ونيوكاسل الأبرز.. مباريات اليوم السبت 30 - 4 - 2022

ليفربول
ليفربول

تقام اليوم السبت 30 - 4 - 2022 العديد من المباريات البارزة بمختلف ملاعب العالم جاء أبرزها لقاء نيوكاسل يونايتد أمام نظيره فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي إضافة إلى مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني.


الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد vs ليفربول – الساعة 1.30 ظهرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

أستون فيلا vs نوريتش سيتي – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

ساوثهامتون vs كريستال بالاس – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports 2 HD Premium

واتفورد vs بيرنلي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium

وولفرهامبتون vs برايتون – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports 2 HD

ليدز يونايتد vs مانشستر سيتي – الساعة 6:30 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

 

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس vs فياريال – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد vs إسبانيول – الساعة 4:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

فالنسيا vs ليفانتي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو vs أتلتيكو مدريد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

 

الدوري الإيطالي

نابولي vs ساسولو - الساعة 3 عصرا

كالياري vs هيلاس فيرونا - الساعة 3 عصرا

سامبدوريا vs جنوى – الساعة 6 مساء

سبيزيا vs لاتسيو – الساعة 8:45 مساء
الدوري الألماني

أرمينيا بيليفيلد vs هيرتا برلين - الساعة 3:30 عصرا

أوجسبورج vs كولن - الساعة 3:30 عصرا

ماينز 05 vs بايرن ميونخ - الساعة 3:30 عصرا

شتوتجارت vs فولفسبورج - الساعة 3:30 عصرا

بوروسيا دورتموند vs بوخوم - الساعة 3:30 عصرا

هوفنهايم vs فرايبورج – الساعة 6:30 مساء


الدوري الفرنسي

لانس vs نانت – الساعة 5 مساء

رين vs سانت إيتيان – الساعة 9 مساء

 

الدوري التركي

قونيا سبور vs فاتح قرا جمرك - الساعة 3 عصرا

قاسم باشا vs إسطنبول باشاك شهير - الساعة 3 عصرا

طرابزون سبور vs أنطاليا سبور - الساعة 7:30 مساء

هاتي سبور vs ألتاي - الساعة 7:30 مساء


الدوري المصري

طلائع الجيش vs الإسماعيلي - الساعة 9:30 مساء على قناةon time sport 2

الاتحاد السكندري vs غزل المحلة - الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport 3

سيراميكا كليوباترا vs الأهلي - الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport 1


دوري أبطال آسيا

جوهور دارول تاكزيم vs أولسان هيونداي – الساعة 11 صباحا

كاواساكي فرونتال vs جوانجزو إيفرجراند – الساعة 11 صباحا

شاندونج ليونينج vs اوراوا ريد دياموندز – الساعة 1 ظهرا

ليون سيتي سايلورس vs دايجو – الساعة 1 ظهرا

بانكوك جلاس باثوم يونايتد vs جيونام دراجونز – الساعة 1 ظهرا

يونايتد سيتي vs ميلبورن سيتي – الساعة 4 عصرا


 

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