عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة لـ هيفاء وهبي عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة هيفاء وهبي  صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هيفاء وهبي بأطلالة جذابة بالكاجوال مرتدية جاكيت باللون الرمادي و بنطلون جينز ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

 

بـ لوك جديد.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بقفطان مغربي.. هيفاء وهبي تتألق باللون الأبيض


وتنتظر هيفاء وهبي، عرض فيلمها الجديد "اشباح أوروبا"، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

أحدث أعمال هيفاء وهبي هو مسلسل "أسود فاتح" بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف.

هيفاء وهبي آخر أعمال هيفاء وهبي إطلالة هيفاء وهبي صور هيفاء وهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

من بينها مصر.. الإثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدول فلكيا

خبراء: سرطان الكبد ينتقل بالعلاقة الحميمية.. وتقليل الكحول يُنَجِّي من الإصابة به

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

مشرع روسي يهدد بتدمير بريطانيا بالنووي في خطاب على التلفزيون الرسمي

علامات ليلة القدر.. الرياح فيها ساكنة فهل تصادف 29 رمضان؟

ترشيحاتنا

بورشة تكشف عن سيارة 911 سبورت كلاسيك الرياضية.. صور

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم السبت 30-4-2022

أعرف أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم السبت 30-4-2022

الدفاع الروسية تعلن تدمير 112 منشأة عسكرية أوكرانية

محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

اليمن.. رصد 1924 خرقا حوثيا للهدنة منذ بدء سريانها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبانة تقتل امرأة أثناء نومها.. والسبب مرعب

ريد كاربت في الصعيد.. لماذا احتل مهرجان المزاريطة الدولي التريند؟

ليس له فضل عليّ ..عمرو مصطفى: الهضبة لم يقدمني للجمهور

فنان بدرجة مهندس.. كيف تحول حمدي الوزير إلى علامة بارزة في تاريخ التحرش السينمائي؟

فيديو

كل ما تريد معرفته عن فيلم العنكبوت.. وقائمة أفلام العيد.. فيديو جراف

شائعة وفاة رايولا.. كيف تؤثر على مستقبل بوجبا وإبراهيموفيتش.. فيديو جراف

سبب تسميتها بـ اليتيمة.. أسرار آخر جمعة في رمضان.. فيديو جراف

فك أسر الغارمين.. هدايا الرئيس السيسي للمصريين في العيد.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

اﻟﻤﺰﻳﺪ