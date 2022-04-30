إطلالة جذابة لـ هيفاء وهبي عبر انستجرام

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وظهرت هيفاء وهبي بأطلالة جذابة بالكاجوال مرتدية جاكيت باللون الرمادي و بنطلون جينز ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .
وتنتظر هيفاء وهبي، عرض فيلمها الجديد "اشباح أوروبا"، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.
أحدث أعمال هيفاء وهبي هو مسلسل "أسود فاتح" بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف.