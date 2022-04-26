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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بقفطان مغربي.. هيفاء وهبي تتألق باللون الأبيض

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت هيفاء وهبي في الصور مرتدية قفطان مغربي باللون الأبيض، مُزين بكتابات باللون الذهبي، مع مكياج رقيق يبرز ملامح وجهها.

شاهد.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير

إطلالة جذابة لـ هيفاء وهبي بفستان وردي

وتنتظر هيفاء وهبي، عرض فيلمها الجديد "اشباح أوروبا"، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي هو مسلسل "أسود فاتح" بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف.

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