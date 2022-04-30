الرئيس الأوكراني: الدول الضامنة لأمننا عليها إرسال قوات في أسرع وقت ممكن

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن الضمانات الأمنية لكييف يجب أن تستند إلى إرسال الدول الضامنة قواتها العسكرية في أسرع وقت ممكن.

وقال زيلينسكي خلال مقابلة مع وسائل إعلام بولندية، وقال: "أعلم على وجه اليقين أننا بحاجة إلى ضمانات أمنية، وأعرف بالضبط ما نحتاجه، ونريد أن نطلب ما نحتاجه بالضبط.. وأهم شيء هو الناس (المقاتلون) وفي الموعد".

وأضاف "مهما بدا الأمر وقحا، أعتقد أنه بالنسبة لنا، يجب أن تكون الضمانات الأمنية في صيغة: الناس (المقاتلون) - الموعد".

وشدد زيلينسكي على أن مثل هذه الآلية (الضمانات الأمنية) "يجب أن تكون متواجدة في أجزاء معينة من أوروبا" وقارن هذه الاتفاقيات مع هاتف الطوارئ 911، والذي سيوفر مساعدة فورية.

في الوقت نفسه، قال زيلينسكي إن هذا ليس نظيرا لحلف الناتو، مضيفا أن هذه الآلية هي إجراء موازي لا يمكن مقارنته بالحلف.

وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى “التوجهات النازية” في هذا البلد.

وفرضت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، للضغط عليها لوقف عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا.