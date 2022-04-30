بريطانيا: روسيا اضطرت لدمج وإعادة نشر وحدات في أوكرانيا بعد سلسلة إخفاقات

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، أن روسيا اضطرت لدمج وإعادة نشر‭‭ ‬‬وحدات مستنزفة ومتباينة من عمليات تقدم فاشلة في شمال شرق أوكرانيا.

وقالت الدفاع البريطانية في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها بموقع “تويتر”: "ما زال هناك قصور في التنسيق التكتيكي الروسي. نقص في المهارات على مستوى الوحدات وعدم انتظام الدعم الجوي تركا روسيا غير قادرة على الاستفادة كليا من حشودها القتالية على الرغم من التحسينات المحلية".

وأضافت "تأمل روسيا في تصحيح الأمور التي كانت تشكل عقبة في غزوها من قبل عن طريق تركيز القوة القتالية جغرافيا وتقصير خطوط الإمداد وتبسيط القيادة والتحكم".

وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى “التوجهات النازية” في هذا البلد.

وفرضت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، للضغط عليها لوقف عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا