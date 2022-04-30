روسيا تتهم أمريكا بعرقلة الحل السياسي للأزمة مع أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم السبت، إنه يتعين على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) التوقف عن صب الأسلحة على أوكرانيا إذا سعيا بالفعل لإنهاء الصراع، لكنهما يبذلان الآن كل ما في وسعهما لإطالة أمده.

وقال لافروف لوكالة أنباء “شينخوا” الصينية: "من خلال الدعم العلني لنظام كييف، تبذل دول الناتو كل ما في وسعها لمنع إنهاء العملية من خلال الاتفاقات السياسية".

وكشف وزير الخارجية عن النفاق الواسع النطاق والمعايير المزدوجة التي أظهرتها الدول الغربية مؤخرا من خلال جعل الصراع مستمر حتى "آخر أوكراني".

وقال لافروف: "إذا كانت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مهتمين بالفعل بحل الأزمة الأوكرانية، فعليهما أولا وقبل كل شيء أن يعودا إلى رشدهما ويتوقفا عن تزويد كييف بالأسلحة والذخيرة"، مضيفا أن الشعب الأوكراني لا يحتاج إلى “صواريخ جافلين وستينغر، بل إلى مساعدات إنسانية".

وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسئولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

