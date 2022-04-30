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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود والجيش يطوق سلفيت عقب مقتل مستوطن

إسرائيل.. ارتفاع
إسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود والجيش يطوق سلفيت

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، عن ارتفاع أسعار الوقود في إسرائيل بقيمة 12 أغورة عند منتصف الليلة.

وأفادت قناة (كان) العبرية، بأن سعر لتر البنزين الواحد من نوع 95 اوكتانا سيبلغ بالخدمة الذاتية 7.06 شواكل.

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الطاقة لدى حكومة الاحتلال إلى أن ارتفاع الأسعار في الشهر الأخير نابعة من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، وأسهم بنحو ثلثي الارتفاع، وكذلك ارتفاع ضريبة "البلو" نتيجة ارتفاع مؤشر الأسعار للمستهلك منذ بداية العام الحالي.

قال الجيش الإسرائيلي إنه طوق بلدة سلفيت وسط الضفة الغربية عقب عملية إطلاق النار التي أدت لمقتل حارس أمن بمستوطنة أرئيل، فيما تحدثت تقارير عن تبنى الذراع المسلح لحركة "فتح" المسؤولية.

وقال بيان للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، "ترأس قائد القيادة الوسطى العسكرية وقائد فرقة يهودا والسامرة اجتماعا لتقييم الوضع بمشاركة الشاباك [جهاز الأمن العام] والشرطة في المكان الذي وقع فيه الهجوم الإرهابي بإطلاق النار في مدخل مدينة أرئيل. تواصل القوات مطاردة المخربيْن الفلسطينييْن وتطويق مدينة سلفيت، وتجري أعمال تفتيش في مدخل ومخرج المدينة".

وأوضح البيان أن فلسطينيين وصلا بسيارة إلى نقطة الحراسة الغربية في مدخل مدينة أرئيل ونزلا منها، وأطلقا النار نحو حارس الأمن الذي تواجد في النقطة.

وبين أن القوات أغلقت الطرقات وقامت بأعمال تمشيط بناء على معلومات استخبارية من الشاباك.

في السياق، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لملثم يزعم تبني كتائب "شهداء الأقصى" الهجوم. ولم يتسن التأكد من صحة التسجيل ولم تورده وسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية.

فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابا فلسطينيا يدعى، يحيى عدوان، 27 عاما، قد قتل برصاص الاحتلال الحي في بلدة عزون قرب قلقيلية أثناء مواجهات اندلعت مع القوات المقتحمة للمنطقة.

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