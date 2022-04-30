نشرة المرأة والصحة| 7 نصائح ضرورية لـ التخلص من الوزن الزائد.. الغناء يساهم في التغلب على مضاعفات كورونا

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

تعتبر الإصابة بعدوى فيروس كورونا أمرا مقلقا حتى الآن بالرغم من تخفيف احترازات السلامة، وقد توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في إمبريال كوليدج لندن، إلى أن الغناء يمكن أن يساعد في التغلب على فيروس كورونا.

مع اقتراب النساء من مرحلة انقطاع الطمث ، تنخفض مستويات هرمون الاستروجين لديهن نتيجة لذلك ، يميلون إلى زيادة الوزن في مرحلة لاحقة من الحياة. ليس هذا فقط ، ولكن مع تقدم العمر ، يتباطأ التمثيل الغذائي للفرد أيضًا ، مما يجعل من الصعب عليهم حرق السعرات الحرارية الكافية في اليوم، يمكن لهذه العوامل مجتمعة أن تجعل النساء بعد سن 50-60 يكتسبن قدرًا هائلاً من الوزن ، وهو أمر صعب للغاية لخسارته.

مع وجود صالات رياضية ومرافق لياقة بدنية أخرى، أصبحت مهمة إنقاص الوزن لا تشغل بال الكثيرين، ومع ذلك إذا كنت عازمًا حقًا على التخلص من الوزن الزائد ، فإنه يمكنك القيام بذلك عن طريق تحويل مهامك اليومية إلى تمارين فعالة تساعدك في التخلص من الوزن الزائد.