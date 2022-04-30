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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بدون جيم.. 7 نصائح ضرورية لـ التخلص من الوزن الزائد

صدى البلد

مع وجود صالات رياضية ومرافق لياقة بدنية أخرى، أصبحت مهمة  إنقاص الوزن لا تشغل بال الكثيرين، ومع ذلك إذا كنت عازمًا حقًا على التخلص من الوزن الزائد ، فإنه يمكنك القيام بذلك عن طريق تحويل مهامك اليومية إلى تمارين فعالة تساعدك في التخلص من الوزن الزائد.

ونقدم لكم فيما يلي بعض المهام اليومية التي نقوم بها جميعًا ، والتي يمكن تحويلها إلى روتين وتمرينك ببعض التعديلات السهلة التي تكون فعالة في التخلص من الوزن الزائد.


-شرب المياه 
يمكن تحويل شرب الماء إلى تمرين،  إذا كان عليك الجلوس لساعات طويلة أثناء العمل، فبدلاً من الاحتفاظ بزجاجة من الماء بجوار المكتب، اختر الاحتفاظ بكوبًا من الماء فقط سيساعد هذا بطريقتين الوجود المستمر لكوب من الماء سيذكرك بالحفاظ على رطوبة الجسم وعندما ينفد الماء سوف يجعلك تستيقظ لإعادة التعبئة، تأكد من الحفاظ على رطوبتك طوال اليوم لأنها ستساعد في تعزيز رحلة إنقاص الوزن.

- التنظيف
التنظيف هو عمل روتيني أساسي يمارسه بعض الأشخاص كل يوم بينما يدفع البعض الآخر في وقت لاحق لعطلة نهاية الأسبوع، على أي حال يمكن تحويل عملية تنظيف منزلك أو حتى غرفتك فقط إلى روتين تمرين باستخدام اندفاعة من الإبداع. كل ما عليك فعله هو الانتباه لجسمك عند التنظيف وإشراك نفسك جسديًا وعقليًا في الأنشطة، شغّل بعض الموسيقى وشد جذعك واستخدم طاقتك عند القيام بأي مهمة تنظيف، قم بالقرفصاء أثناء المسح ، وتمدد أثناء إزالة الغبار وقم برفع الأثقال عن طريق تحريك الأثاث الثقيل للتنظيف تحته.

- تحويل زيارة المركز التجاري إلى مسار مشي
يمكن أن يؤدي التسوق للحصول على الضروريات اليومية إلى زيادة عدد الخطوات اليومية ، وتمرين عضلات أوتار الركبة وتجلبلك بعض المكونات اللذيذة لتناول عشاء مجزي لاحقًا،  بدلاً من طلب البقالة عبر التطبيقات أو المكالمات ، يمكنك المشي إلى السوق المحلي أو القيادة إلى متجر متعدد الأقسام،  إذا اخترت القيادة فحاول الوقوف بعيدًا عن مدخل المتجر واستخدم السلالم بدلاً من المصاعد والسلالم المتحركة،  بمجرد الانتهاء من التسوق استخدم أكياس البقالة المحملة لتمرين عضلات الذراعين.

- المشي عند الحديث
هذه الحيلة البسيطة لتسريع خطواتك كلما تلقيت أو تجري مكالمة هاتفية ، يمكن أن تعمل العجائب لتعزيز لياقتك،  سواء كانت هذه مكالمات عمل ، أو التواصل مع أصدقائك أو أفراد أسرتك ، أو انتظار الاتصال ببعض ممثلي خدمة العملاء - تحرك بمجرد رنين هاتفك،  كل خطوة إضافية مهمة وكسر روتين جلوسك سيكون مفيدًا لعضلات ظهرك،  ستساعدك الحركات أيضًا على الشعور بالانتعاش والتركيز واليقظة.

-الاستحمام
تعتبر السباحة من أفضل التمارين ، ولكن إذا لم تتمكن من الذهاب إلى المسبح كل يوم ، فاستخدم روتين الاستحمام الخاص بك للحصول على تمرين منعش،  استخدم دلوًا من الماء بدلًا من الدش ولا تجلس على كرسي أثناء الاستحمام،  سيجعلك هذا يجلس القرفصاء في كل مرة لملء الدلو الخاص بك وبحلول الوقت الذي تنتهي فيه ، ستكون قد أكملت حوالي 40-50 تمرين قرفصاء مثل المحترفين، تذكر أن تحافظ على استقامة ظهرك أثناء أداء تمرين القرفصاء لتحقيق أفضل النتائج.

-تمارين رياضية
يمكن تحويل وقت جلوسك الذي أصبح أحد أكبر أسباب زيادة الوزن إلى روتين لفقدان الوزن،  احصل على بعض أوزان اليد وقم بعمل تمرينات العضلة ذات الرأسين أثناء قراءة رسائل البريد الإلكتروني،  استبدل كرسي مكتبك بكرة ثابتة. سيعطيك هذا تمرينًا منخفض الشدة للبطن في كل مرة تجلس فيها ، كما أنه سيصلح وضعك عن طريق إحداث محاذاة مناسبة للعمود الفقري،  ممارسة تمارين الإطالة لمدة دقيقة على المكتب مثل تقلبات الجذع وإطالة الساقين وهز كتفيك ودوران معصميك يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً في مساعدتك على تحقيق اللياقة البدنية والجسم النشط.
 

المصدر: timesofindia

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