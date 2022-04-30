لن يشاهد في مصر والمنطقة العربية.. البحوث الفلكية:كسوف جزئى للشمس مساء اليوم

كشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تفاصيل كسوف مرتقب للشمس والظواهر الجوية المصاحبة لهذه الظاهرة .



وقال " القاضى " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، إن ظاهرة كسوف الشمس تتكون عند وقوع القمر بين الشمس والأرض ويحجب بدوره نور الشمس عن الأرض وله درجات ومراحل خسوف كلى أو جزئى ، لافتا إلى أن الكسوف الكلى يكون عندما يغطى القمر سطح الشمس وهو على عكس الخسوف عندما تقع الشمس بين الأرض والقمر وتحجب بدورها انعكاس الشمس عن القمر ويحدث للقمر خسوف .

وأوضح أن ظاهرة الكسوف الجزئى للشمس التى تشهدها البلاد اليوم السبت سيكون عن طريق تغطية القمر 64% من قرص الشمس لذلك يكون كسوفا جزئى ولن تتم رؤيته فى مصر والمنطقة العربية وسيحدث في الثامنة والنصف مساءا بعد غروب الشمس ولكن ترى هذه الظاهرة فى أمريكا الجنوبية ، وجنوب المحيط الهادى ، والاطلنطى ويستمر 3 ساعات و 40 دقيقة وينتهى صباح غدا الأحد .



وأكد أن كسوف الشمس ظاهرة فلكية طبيعية تحدث نتيجة حسابات فلكية حسب مدار الشمس ، القمر ، الأرض وليس لها مواعيد ثابتة ويحدث مع بداية الشهر العربى الذى يكون فيه القمر فى طور المحاق فى نهاية الشهر أو هلال الشهر الجديد وما بين هذه المدة لا يحدث كسوف للشمس ، منوها ان هذه الظاهرات من الممكن رؤيتها عبر التليسكوب ، الكاميرات المعظمة باستثناء الظواهر المعلقة بقرص الشمس سواء كسوف شمس ، عبور أجرام سماوية يحذر خلالها المواطنين بالنظر للعيم المجردة تجنبا للإصابة بالعمى .

