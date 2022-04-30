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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعاون جديد بين نوال الزغبى وعمرو الخضرى

نوال الزغبى
نوال الزغبى

نشر الموزع عمرو الخضرى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن تعاونه مع الفنانة نوال الزغبى. 

وقال عمرو الخضرى : “قريبا مع نوال الزغبي”. 

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت نوال الزغبي في الصورة بمكياج جذاب ومختلف، مما نال اعجاب متابعيها.

يُذكر أن حلت المطربة نوال الزغبي، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز في برنامج " كلام الناس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، وتحدثت نوال الزغبي عن كواليس حياتها الشخصية ومشوارها الفني، ونرصد لكم أبرز التصريحات: 

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نوال الزغبي

وكشفت عن صداقاتها بالوسط الفني، مؤكدة،:" مستحيل إقامة صداقات بالوسط الفني حتي شيرين الوضع مختلف".

وكشفت نوال الزغبي عن عريس مصري تقدم لها، مضيفة: "طلب  رقمي بعتله رقم أخي مارسال وفضل شهر يبعت أغاني عبد الحليم وام كلثوم حتي أخبره أخي انه ليس رقم نوال الزغبي".

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