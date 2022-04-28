عمرو مصطفى: لو مراتي سمحتلي هتجوز نوال الزغبي و أنا أسطورة الجيل.. فيديو

حل الفنان عمرو مصطفى، ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري، عبر شاشة قناة القاهرة والناس، وكشف تفاصيل لأول مرة عن طلب البعض منه بالتوقف عن الغناء، وتحدث عن نصيحة نقيب الموسيقيين هانى شاكر.

بحبها.. عمرو مصطفى : لو مراتي سمحتلي هتجوز نوال الزغبي |فيديو

رد الفنان عمرو مصطفى، على سؤال : " هق قلت لو مكنتش متجوز كنت اتجوزت نوال الزغبي".

وقال خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري، عبر شاشة قناة القاهرة والناس، إنه لم يصرح بهذا الأمر نهائيًا.

ولفت إلى أنه يحب زوجته، معلقًا :" أنا أكثر حد معروف فى العالم إنى بحب مراتي، وأكد أنه متزوج منذ 20 عامًا.

وأشار إلى أنه" يحب نوال الزغبي، ولو مراتى سمحت لى هتجوزها، نوال حبيبة قلبي".

عمرو مصطفى: أنا أسطورة الجيل مستحيل أتعاون مع إسرائيليين

أكد المطرب عمرو مصطفى، عدم صحة ما يشاع عنه من اتهامه بالتعاون مع مطربين إسرائيليين، قائلا: "طلعت وهاجمت الناس اللي أخذت مني الأغاني وكان الكلام ده من 10 سنين، وهما اللي طلعوا في البرامج بتاعتهم وقالوا نفسنا نتعاون مع عمرو مصطفى".

وأضاف عمرو مصطفى خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج “حبر سري”، عبر شاشة قناة القاهرة والناس، أنه من المستحيل أن يتعاون مع مطربين إسرائيليين، متابعا: "مستحيل اتعاون مع إسرائيليين وأنا اللي عملت بشرة خيرة".

ووصف عمرو مصطفى، نفسه بأنه "أسطورة الجيل"، مضيفا: "أنا اسطورة الجيل لما مطرب بيعمل تلاتة ولا أربع اغاني في مسيرته ولو أنت عامل الفين اغنية تبقى إيه أسطورة".



عمرو مصطفى لـ هانى شاكر: هكون أهم مطرب عربي بعد 4 سنوات





رد الفنان عمرو مصطفى، على نصيحة نقيب الموسيقيين هانى شاكر بعدم الغناء، وقال إن :" اتكلمت مع هانى شاكر وكان هناك سوء تفاهم، وكانت المشكلة بسبب أحد المذيعين".

وأضاف عمرو مصطفى خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج “حبر سري”، عبر شاشة قناة القاهرة والناس، أن هانى شاكر قال له أنه مميز فى الألحان.



عمرو مصطفى: بعد أربع سنين هكون أهم مطرب في الوطن العربي |فيديو





قال الفنان عمرو مصطفى، إنه بعد 4 سنوات سيكون أهم مطرب فى العالم العربي، موضحًا أنه يعمل على تطوير نفسه.

وأضاف عمرو مصطفى خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري، عبر شاشة قناة القاهرة والناس، أن أى شخص يوجه له نصيحة عدم الغناء عليه أن يعلم هذه الجملة :" انت مالك".

ولفت إلى أن من يقول هذه الجملة يريد أن اقوم بعمل أغانى له، فقط، مؤكدًا :" مش هعمل ليكم أغانى تاني.. عايزني ماغنيش علشان أعملهم أغاني".

وأشار إلى أنه يستمتع بالغناء فقط فى هذه الفترة، ويقوم بعمل موسيقى مختلفة، حتى يستمتع الجميع.

عمرو مصطفى: ألحاني تُرجمت في العالم كله ومهاجمة محمد رحيم بتضحكني





أكد الفنان عمرو مصطفى، حبه للملحن محمد رحيم وتميزه بنوعية مغنية من التلحين تعجبه، قائلا: "بحب محمد رحيم جدا بيتميز بنوع من الموسيقى عنده تيمه حلوة وديما فيها شعبية وذكاء، وهو من الملحنين اللي بحبهم وينتظر شهادتي جدا، وأنا بحب مهاجمة محمد رحيم عشان بتضحكني".

وكشف عمرو مصطفى خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة قناة القاهرة والناس، عن تجهيزه ألبوم سيدخل التاريخي الفني، وفق قوله، مضيفا: "أنا بعمل البوم هيذكره التاريخ، وألحاني اترجمت في العالم كله من أول ما اتعمل التلحين في العالم العربي".

ونفى الفنان عمرو مصطفى، اقتباسه بعض ألحانه من أغاني اجنبية، متابعا: "لا اقتبس الحان من اغاني اجنبية وبره بيخدوا مني الألحان، وتصريحات أني اعلنت اعتزالي من الغناء والطرب شائعة وانا عامل شغل لمطربين كبار في رمضان".



عمرو مصطفى: المهرجانات دمرت الموسيقى في مصر آخر 5 سنوات



أكد الفنان عمرو مصطفى، أنه راض بما حققه ماديا من العمل في المجال الفني سواء من الغناء أو التلحين، قائلا: "الفلوس مش هدف وشغلي هو الهدف، والتلحين في دمي والغناء فى دمي أكثر بكثير لأن هدفي هو الغناء، ومش بعرف امثل وانا ندمت اني شاركت في فيلم بحبك وانا كمان".

وعلق عمرو مصطفى، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، على موقفه من أغاني المهرجانات، قائلا: "الموسيقى ادمرت في مصر الخمس سنين اللي فاتوا بسبب المهرجانات، والمهرجانات لها جمهورها ولكن ثقافة المصريين هتتغير بعد شوية وهيعرفوا أن الموسيقى دي هتجيبهم ورا قوي، وأنا شغال حاليا على تغيير الثقافة".

متزعلش .. رسالة صلح من عمرو مصطفى لـ تامر حسني |فيديو





قال الفنان عمرو مصطفى، إنه يوجه رسالة صلح لـ الفنان تامر حسنى، قائلا :" متزعلش يا تمورة".

وأضاف عمرو مصطفى خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة قناة القاهرة والناس، أنه قال :" إن المنتج محمد حفظى بيجامل تامر حسنى لما شبهه بعبد الحليم حافظ".

ولفت أنه يحب تامر حسنى، وهو من الشخصيات الكويسة للغاية.

لهذا السبب.. عمرو مصطفى يعتذر لنفسه على الهواء.. فيديو

قال الفنان عمرو مصطفى، إنه يقرر الاعتذار لـ نفسه وذلك بسبب تأخره فى اتخاذ قرار الغناء.

وأضاف عمرو مصطفى خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة قناة القاهرة والناس، أنه قام بعمل تاريخ للبعض، وهؤلاء الأشخاص قاموا بتدمير الدنيا، مؤكدًا :" عملت تاريخ لناس ونزلوا بتاريخهم لمرحلة شكوكو".

عمرو مصطفى : أغنية بنت الجيران مصيبة وجريمة في حق الفن المصري

أكد الفنان عمرو مصطفى، أن المطربين الذين حققوا نجاحا في الفترة الماضية هم مغني الراب ويجز ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، وعلق على رأيه في مهرجان بنت الجيران قائلا: "اللى بينجح ويجز وحسن شاكوش، وبنت الجيران دي مصيبة وجريمة فى حق الفن المصري".

وأوضح الفنان عمرو مصطفى، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن معيار النجاح لا يقاس بأغنية أو اثنتين ولكن من خلال تنفيذ 15 أغنية على سبيل المثال في عام واحد، مؤكدا أن هذا هو معيار النجاح.