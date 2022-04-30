طريقة عمل الخضار السوتيه لأميرة شنب

يعد الخضار السوتيه من أكثر الأطباق الصحية التى يتم استخدامها ليس فقط من أجل إنقاص الوزن وإنما لرفع المناعة وتحسين الهضم وإمداد الجسم بالفيتامينات .
نقدم لكم طريقة عمل الخضار السوتيه بطريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير الخضار السوتيه
كوسة
جزر
بروكلى زهر
زبدة
ملح
ماء مغلى
زعتر فريش
ثوم مفروم
طريقة عمل الخضار السوتيه:
- ضعي قطع الجزر فى حلة بها ماء مغلى وملح ثم أخرجيه بعد دقائق قليلة.
- اضيفى مكان الجزر الكوسة والبروكلى ثم اخرجي الخضار كله بعد السلق وضعيه فى حمام ماء مثلج لمدة 3 دقائق لكي يصبح لونه زاهيا.
- شوحي الخضار في طاسة بها القليل من الزبدة والثوم المفروم و الزعتر الطازج ويقدم الخضار السوتيه وبالهنا والشفا.