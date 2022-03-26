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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

8 فوائد لـ شوربة الخضار.. تعرف عليهم

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فوائد تناولشوربة الخضار.

 

فوائد شوربة الخضار..

١-أثبتت العديد من الدّراسات العلميّة أنّ تناول حمية غنية بالخضار والفاكهة يخفّض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدمويّة والسّكتة الدّماغيّة.

 

2-يُساهم تناول الخضروات والفواكه في خفض ضغط الدّم المُرتفع ، وترتبطُ الحمية النّباتيّة بانخفاض نسب الإصابة بارتفاع ضغط الدّم.


3-وجدت دراسة حديثة أنّ تناول الخضروات والفواكه يحسّن من الصّحة النّفسيّة ويزيد من الشّعور بالسّعادة ، وقد وُجد أنّه كلّما ارتفعالتّناول من حصّة إلى 7 أو 8 حصص يرتفع الشّعور بالسّعادة ، بحيث تُعرّف الحصّة بحوالي 85 جم ، وفي المُقابل فسّر الباحثون أنّ هذهالنّتائج قد يكون سببها أنّ الأشخاص الأكثر سعادة يتناولون الخضروات والفواكه بكمّيات أكبر.


 4-يُساهم تناول الخضروات والفاكهة بكمّياتٍ كافية في خفض خطر الإصابة بالعديد من أنواع السّرطان ، وقد وجدت العديد من الدّراساتأنّ تناول منتجات البندورة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا ، ويُعزى هذا التّأثير إلى مادّة اللّيكوبين التي تنتمي إلىالكاروتينات ، كما وُجد أنّ الأغذية عالية المُحتوى بالكاروتينات تقي من سرطانِ الرّئة والفم والحلق.

 

5-يرتبطُ تناولُ الخضروات، لا سيّما الخضروات الورقيّة ، بانخفاض خطر الإصابة بمرض السّكري من النّوع الثّاني.


 6-تمنحُ الخضروات الألياف الغذائيّة التي تخفّض من أعراض القولون العصبيّ ، كما أنّها تُخفّض من الإمساك وتُساهم في الوقاية منمرض الرّتوج.

 

7- يُساهم تناول الخضروات في التّحكم في الوزن.

 

8-يساهم تناول الخضروات في الحفاظ على صحّة العينين ، كما أنّه يُساهم في خفض خطر الإصابة بمرض السّاد (الماء الأبيض)، ومرض التّنكسي البُقعيّ، واللّذين يرتفع خطر الإصابة بهما مع التّقدّم في العمر.

فوائد شوربة الخضار شوربة شوربة الخضار

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