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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دامت مصرنا آمنة وقوية تحت قيادتكم.. محافظ الغربية يهنئ الرئيس بعيد الفطر

محافظ الغربية يهنئ
محافظ الغربية يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الفطر

بعث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، جاء نصها : يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد الفطر المبارك، متوجهاً للمولى -عز وجل- بخالص الدعوات لسيادتكم بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، دامت مصرنا آمنة وقوية تحت قيادة سيادتكم.

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كما بعث المحافظ برقيات تهنئة لكلاً من : الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجميع الوزراء والمحافظين وقيادات الدولة، ،هنأهم خلالها بهذه المناسبة العطرة، سائلاً المولى- عز وجل - أن يعيدها عليهم وعلى الشعب المصري بكل الأمن والرخاء والاستقرار.

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