حكيم يشارك متابعيه عدة فيديوهات من خيمته.. شاهد

شارك المطرب حكيم عدة فيديوهات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر حكيم في الفيديو وهو يغني في خيمته برفقة الفرقة الموسيقية، مما نال اعجاب متابعيه.

وطرح حكيم، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "كله راح"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات صلاح مندى، وألحان هانى فاروق، وتوزيع ميدو مزيكا، وميكساج وماستر أحمد جودة، وتخطت الأغنية ال١٠٠ الف مشاهدة بعد ساعات من طرحها.

ونشر حكيم البرومو الرسمي لأغنية "كله راح" وعلق عليها قائلا: "قريبا كله راح"، كما اقتصر البرومو التشويقي على كلمة واحدة فقط وهي زمان.