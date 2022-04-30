بالأبيض.. سمر يسري بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

شاركت المذيعة سمر يسري متابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام".



وتألقت سمر في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا أبيض، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على الشعر الكيرلي المنسدل علي كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.\



وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: سمر والرجال، ليلة سمر، أنا وأنا، حفلة 11، وغيرها من البرامج، وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته بحلقة من جزءين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي وهو النجم راغب علامة.



واستطاعت سمر، أن تثبت أنها قدر المسئولية وأنها قادرة علي محاورة كبار النجوم وليس ذلك فقط، وإنما انتزاع تصريحات قوية دون ضغط، فهي قادرة على جعل ضيفها يدلي بتصريحات قوية بكل أريحية ودون ابتذال.