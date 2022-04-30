جيف بيزوس يخسر 20 مليار دولار في يوم واحد.. هل تنهار ثروته؟

شهد الملياردير الأمريكي “جيف بيزوس” مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أمازون، خسارة ما يقرب من 20 مليار دولار من صافي ثروته، إذ يسجل سهم الشركة أسوأ سعر له في الأسواق منذ 8 سنوات.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تراجعت أسهم أمازون بنسبة 12.6% ظهر يوم الجمعة ، لتصل إلى 2527.64 دولارًا ، بعد أن أعلنت الشركة عن أول خسارة ربع سنوية لها منذ عام 2015 ، وقل نمو المبيعات لأول مرة منذ 21 عامًا.

ويمتلك بيزوس 11.1% من أسهم الشركة، وتتكون الغالبية العظمى من ثروته من أسهم أمازون، مما يعني أن الملياردير الأمريكي سجل خسائر فادحة مع هبوط الأسهم.

وسجل خسارة إجمالية في قيمة استثمارات الأسهم وصلت إلى 7.6 مليار دولار، ولكن أعلنت أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بأمازون أيضًا عن خسارة قدرها 1.57 مليار دولار في أمريكا الشمالية ، و 1.28 مليار دولار عالميا، بالتزامن مع انخفاض المبيعات بعد استمرار فترة الوباء.

وعند إغلاق الأسواق يوم الخميس ، وصلت قيمة ثروة بيزوس حوالي 169 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات ، مع خسارة 20 مليار دولار يوم الجمعة لتمثل انخفاضًا بنسبة 12% في ثرواته.

بالإضافة إلى خسائر يوم الجمعة ، فقد بيزوس حوالي 40 مليار دولار من صافي ثروته منذ بداية العام - لكنه لا يزال ثاني أغنى شخص في العالم ، بعد إيلون ماسك، ولكن الخسائر التي تكبدها ما زالت على الورق فقط، مما يعني أنه يمكن عكسها إذا ارتفع سعر سهم أمازون مرة أخرى قبل أن يبيع أسهمه.

ودفع الانخفاض في سعر سهم أمازون مؤشر ناسداك نحو انخفاضات شهرية يوم الجمعة ، ويبدو أن الأسواق الأمريكية على وشك الانتهاء في شهر مارس بأسوأ أداء شهري منذ بداية جائحة كوفيد-19.

ويوم الخميس ، فاجأت “أمازون وول ستريت” بالإبلاغ عن خسارة قدرها 3.84 مليار دولار ، أو 7.56 دولار للسهم ، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، أعلنت عن ربح 8.1 مليار دولار ، أو 15.79 دولار للسهم ، للربع الأول.

وتظهر البيانات الحكومية أن الإنفاق للشراء بالتجزئة عبر الإنترنت انخفض في فبراير ومارس ، وتكافح أمازون الآن لاحتواء التكاليف بعد تفجر النمو خلال الوباء.