ملياردير روسي يندد بالمجازر التي ترتكبها موسكو في أوكرانيا

ندد الملياردير الروسي أوليج تينكوف، بـ"المجزرة" التي ترتكبها موسكو في أوكرانيا، داعيا الغرب إلى المساعدة في إنهاء "هذه الحرب المجنونة".

وفي هجوم عنيف ونادر على الكرملين من قبل شخصية روسية بارزة، قال تينكوف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن 90% من الروس هم "ضد هذه الحرب"، واصفاً القوات الروسية بأنها "في حالة مزرية".

ويعد تينكوف الذي أسس "تينكوف بانك" عام 2006 من أشهر رجال الأعمال في روسيا، لكنه يقيم خارج بلاده منذ سنوات، حسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف تينكوف البالغ 54 عاما على حسابه بموقع انستجرام "بعدما استيقظوا وهم يعانون آثار الثمالة.. أدرك الجنرالات أن لديهم جيشاً في حالة مزرية".

وتابع "وكيف سيكون الجيش على ما يرام إذا كان كل شيء آخر في هذا البلد مزرياً وتشوبه المحسوبيات والتزلف والاستعباد".

وأكد رجل الأعمال الروسي الذي استهدفته العقوبات الغربية "لا أرى فائدة واحدة من هذه الحرب المجنونة!.. أشخاص أبرياء وجنود يفقدون حياتهم".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بدء مرحلة جديدة من العملية العسكرية في أوكرانيا، متوقعا أن تشكل تلك المرحلة تطورا مهما.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة "إنديا توداي" التلفزيونية "سنبدأ مرحلة أخرى من هذه العملية (في شرق أوكرانيا) وأنا على ثقة بأنها ستكون لحظة مهمة جدا".

وبشأن الاتهامات الموجهة للجيش الروسي، فأكد لافروف أن القوات الروسية تستهدف البنى التحتية العسكرية فقط في أوكرانيا وليس المدنيين.