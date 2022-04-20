عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملياردير روسي يندد بالمجازر التي ترتكبها موسكو في أوكرانيا

ملياردير روسي يندد
ملياردير روسي يندد بالمجازر التي ترتكبها موسكو في أوكرانيا

ندد الملياردير الروسي أوليج تينكوف، بـ"المجزرة" التي ترتكبها موسكو في أوكرانيا، داعيا الغرب إلى المساعدة في إنهاء "هذه الحرب المجنونة".

وفي هجوم عنيف ونادر على الكرملين من قبل شخصية روسية بارزة، قال تينكوف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن 90% من الروس هم "ضد هذه الحرب"، واصفاً القوات الروسية بأنها "في حالة مزرية".

ويعد تينكوف الذي أسس "تينكوف بانك" عام 2006 من أشهر رجال الأعمال في روسيا، لكنه يقيم خارج بلاده منذ سنوات، حسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف تينكوف البالغ 54 عاما على حسابه بموقع انستجرام "بعدما استيقظوا وهم يعانون آثار الثمالة.. أدرك الجنرالات أن لديهم جيشاً في حالة مزرية".

وتابع "وكيف سيكون الجيش على ما يرام إذا كان كل شيء آخر في هذا البلد مزرياً وتشوبه المحسوبيات والتزلف والاستعباد".

وأكد رجل الأعمال الروسي الذي استهدفته العقوبات الغربية "لا أرى فائدة واحدة من هذه الحرب المجنونة!.. أشخاص أبرياء وجنود يفقدون حياتهم".

وفي وقت سابق، أعلن  وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بدء مرحلة جديدة من العملية العسكرية في أوكرانيا، متوقعا أن تشكل تلك المرحلة تطورا مهما.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة "إنديا توداي" التلفزيونية "سنبدأ مرحلة أخرى من هذه العملية (في شرق أوكرانيا) وأنا على ثقة بأنها ستكون لحظة مهمة جدا".

وبشأن الاتهامات الموجهة للجيش الروسي، فأكد لافروف أن القوات الروسية تستهدف البنى التحتية العسكرية فقط في أوكرانيا وليس المدنيين.

أوكرانيا روسيا غزو اوكرانيا ملياردير روسي أوليج تينكوف الكرملين موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

دعاء يبطل السحر فورًا .. علاج رباني من 33 كلمة رددها الشعراوي

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

5 شروط للحصول علي الجنسية المصرية برسوم 10 آلاف دولار وفقا للقانون

القبض على 5 أطفال يلقون أكياس المياه على السيارات في بورسعيد

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

بسعر 600 ألف جنيه.. عرض سيارة المشير أبوغزالة للبيع في مصر

موضوعات متعلقة

روسيا تدعو أمريكا إلى التخلي عن سياسة العقوبات

مندوب أوكرانيا بمجلس الأمن يرحب بعودة بعثة الأمم المتحدة إلى كييف

ترشيحاتنا

عامر حسين: الهجوم على إيهاب جلال زاد عن الحد.. ومشواره كبير.. فيديو

الأهلي يكثف محاولاته لتجهيز «معلول» قبل مواجهة الرجاء المغربي

العشر الأواخر.. علي جمعة ينصح بمناجاة الله باسمه "العفو"

سر الحروف المتقطعة في بدايات سور القرآن.. اعرف المعجزة

كلب عائلة من فصيل البيتبول ينهش وجه رضيع | صور

تعرف على آلية إصدار الصكوك السيادية والحق فى الأرباح وفقا للقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

جماهير الريدز تدعم الدون رونالدو.. وصلاح ينهي صيامه التهديفي ويتمسك بالصدارة بثنائية

لحظات بين الحياة والموت.. تفاصيل فيديو فتاة البلكونة المروع بين الأب وابنته

مخيف أم مذهل..شاهد أطول جسر من الزجاج في العالم|صور

فيديو

مدمن مخدرات.. ظهور مدعِ نبوة جديد في الإسماعيلية| فيديوجراف

عودة الملك.. محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح مانشستر يونايتد برباعية .. فيديو

ادعولي.. لماذا قررت زيزي عادل بشكل مفاجئ اعتزال الغناء ؟ فيديوجراف

آشلي في الكبير أوي.. هل تعود روان عاطف للتمثيل مرة أخرى؟

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبد المعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ