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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامز جلال تعليقا على حلقة فريدة سيف النصر: "امرأة ضد الكسر"

فريدة سيف النصر ورامز
فريدة سيف النصر ورامز جلال

علق الفنان رامز جلال، على حلقة الفنانة فريدة سيف النصر التي وقعت ضحية اليوم السبت، ببرنامج "رامز موفي ستار" الذي يعرض على قناة MBC مصر.


ونشر رامز، صورة من الحلقة، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏فريدة سيف النصر امرأة ضد الكسر 💪😍‎#رامز_موفي_ستار".

وحلت الفنانة الكبيرة فريدة سيف النصر، ضيفة مع الفنان رامز جلال في حلقة برنامجه الرمضاني "رامز موفي ستار"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الجمعة.


يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام


تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، فيمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

الفنانة فريدة سيف النصر الفنان رامز جلال المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للترفيه نجوم الفن والرياضة الفنان العالمي فان دام برنامج رامز موفى ستار

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